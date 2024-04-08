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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. التصوير دون إذن يقودك إلى السجن عاما| بأمر القانون

التصوير بدون اذن
التصوير بدون اذن

يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير دون إذن، وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 للحفاظ على المواطنين، حيث يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، والصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية؛ تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون فيما يلى:

عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة 

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.

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