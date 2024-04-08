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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء مع نظيره السوري.. وزير خارجية إيران يتوعد إسرائيل بعقاب شديد

وزيرا خارجية دمشق
وزيرا خارجية دمشق وطهران

أكد  وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته بسبب الهزيمة التي تلقاها في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

ذكر  وزير الخارجية الإيراني أن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة للكيان الصهيوني.

 

أكد الوزير أن جريمة الكيان الصهيوني على سفارتنا بدمشق تمت باستخدام صواريخ وطائرات أمريكية، وهو ما يقول أن أمريكا منحت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للهجوم على قنصليتنا في دمشق.

وشدد عبداللهيان على أن الكيان الصهيوني سيعاقب على جريمة الهجوم على قنصليتنا.


وذكر الوزير الإيراني أن أمن ‏سوريا هو أمن المنطقة، وهناك جهود مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

 

وأردف بأن المستشارين الإيرانيين الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وجاءوا إلى سوريا لمحاربة الإرهاب بموافقة الحكومة السورية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية السورية في دمشق.

 

وقال وزير الخارجية السوري، إن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك للقوانين الدولية ولجميع القيم التي قامت عليها البشرية وإسرائيل لا تريد السلام، لا تريد حل الدولتين وهي تريد كل شيء وتعمل على هذا الأساس، تريد إلا قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في طريق الامتداد إلى دول عربية أخرى.

وزير الخارجية الإيراني الكيان الصهيونى وزير الخارجية السوري

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