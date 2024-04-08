مسئول أمريكي يوضح حقيقة وجود تحركات إيرانية لتنفيذ ضربة انتقامية

ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارته على علم بحجم المخاطر المتزايدة في المنطقة خاصة بعد الاستهداف الإسرائيلي لمبنى إيراني في دمشق.



وذكر المسئول الأمريكي "نحن على علم بتهديدات إيران التي أعقبت الضربة في دمشق ونتعامل معها بجدية".

ولفت المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، بأنهم لم يرصدوا أي تحركات خارج المعتاد من إيران أو المليشيات التابعة لها.

ولفت مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأنه لا تغيير على انتشار قواتنا في الشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانية ولا نسعى للصراع مع إيران لكننا سنتخذ خطوات لحماية قواتنا ومصالحنا.