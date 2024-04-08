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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو عاصي يكشف لماذا فسر النبي آيات قليلة فقط.. فيديو

ابو عاصي
ابو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم ذكر مادة الفكر ولم تكن مادة الفكر في الشعر الجاهلي.

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أبو عاصي: بعض المفسرين قالوا المرأة غير عاقلة

ولفت خلال "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إلى أن الشيخ الغزالي أحصى أولي الألباب في القرآن في 16 موضع، وهذا إشارة إلى أن القرآن يعلي من قيمة العقل ويعتمد في فهمه على عقل الإنسان.

 

وأردف أن أول ما نزل القرآن كان الصحابة يفهمونه، والذي يشكل عليهم يرجعوا للنبي، والنبي يبين لهم، لهذا كان التفسير من النبي قليل، كان يفسر ما يحتاجون إليه فقط، وظلت القضية في القرون الأولى قضية نقل فقط، يحجمون عن إعمال الرأي خوفا من أن يتكلموا كلاما بغير المراد.

 

وأشار إلى أنه بعد ذلك بدأ إعمال الرأي قليلا ويدخلون مع الرأي قضية المنقول، وانتشر بعد ذلك التفسير بالرأي المستند إلى أدلة، وتنازع العلماء في جواز التفسير بالرأي من عدمه.

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