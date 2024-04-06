أبو عاصي: بعض المفسرين قالوا المرأة غير عاقلة

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المفكر الأديب أمين الخولي، له كتاب اسمه "التجديد في الإسلام" تحدث عن تجديد النحو وتجديد البلاغة، وقال "لا تجديد إلا بقتل فهم القديم".

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": " لازم تفهم القديم وتنقده فتجدد، لكن ين المتخصصين وبين المجتمع يوجد عنف ودعوة في إغلاق التجديد، وإذا فكر أحد في التجديد قالوا شوف القرطبي قال إيه شوف الألوسي قال ايه، لو قلت رأي جديد هيهاجموك ويقول لك من من المفسرين قاله؟ وهل علمك كعلم هؤلاء ؟.

وأشار إلى أنه في تفسير استخدام كلمة "ما" في الآية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"، المفسرين قالوا ما لغير العاقل وبالتالي المرأة غير عاقلة، مردفا: "طب أتجوز واحدة غير عاقلة ليه؟ إذا سلبت عقلها سلبت إنسانيتها، وهو قول غير معتبر لكن موجود وممكن يقرأه شباب وأعداء ومتربصين ويقولك موجود في الكتب".

وأوضح أن بعض الناس خرجت في الإعلام في السنوات الأخيرة تقول نقد في الإسلام ويقع على هذه الأشياء وهو ليس لديه المنهجية ولا القواعد ولا العمق الفكري، وإنما ينقل ما هو منقود، عندما ينقد البخاري ينقل ما قاله العلماء القدامى والمستشرقين، وهو ليس مفكر ولا مبدع.

وأردف: "عاوزين ننقد ونبني وليس تفكيك فقط، أمين الخولي، في العصر الحالي أبو المجددين، قال لا تجديد إلا بقتل فهم القديم، اي افهم الأسس العلمية وعلى أساسها هتجدد وهتنقد، ولهذا أنادي بإدخال الفكر النقدي كمقرر في الجامعات، لازم الطالب يتعلم الفكر النقدي، وكيف يعمل الباحث أو الطالب ملكة ومنهجية النقد في الأقوال، إنما ممكن تجد عند بعض المحدثين على استحياء عنده نقد الأحاديث".