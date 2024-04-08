إعلامي: لاعب في النادي الأهلي حاليا يتفاوض معه الزمالك

أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة لاعب في النادي الأهلي الانتقال إلي نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "لاعب في النادي الأهلي حاليا يتفاوض معه الزمالك للحصول على خدماته الصيف المقبل".

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث ‏في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.‏