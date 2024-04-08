خالد نور وولده نور خالد الحلقة الأخيرة.. شريف رمزي وراء أزمة شيكو وكريم عبد العزيز

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث وكشف سر ما حدث لشيكو وكريم محمود عبد العزيز.

وسردت الحلقة الأخيرة كشف سر شريف رمزي دكتور المخ والأعصاب بقيامه بعمل عملية لشقيقه رفيق وفى نفس اللحظة قام باستقبال حالة الطفل نور وقام شريف بقطع جزء معين من المخ ووضعه فى مخ شقيقه وهو الجزء المسئول عن الذكريات والمشاعر وهو ما تسبب فى كل ما حدث خلال الحلقات السابقة.



واعترف بدر ( شريف رمزي) لكريم عبد العزيز وشيكو بما فعله وطلب منهم أن يسامحوه لكونه كان بينقذ شقيقه من الموت.

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” مكون من 15 حلقة، ويذاع عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.