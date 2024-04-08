تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من نية إسرائيل شن هجوم وتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن تنفيذ هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الايام المقبلة صعبة جدا، والحرب من الممكن أن تتسع لأكثر ما هي عليه اليوم، متابعا أن نتيناهو يقول إنه قرر اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

نتنياهو أعلن اقتحام رفح الفلسطينية

نوه الإعلامي أحمد موسى، بأن نتنياهو قد يقوم باجتياح رفح خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مطالب بمحاسبته؛ اذا لم يقتحم رفح الفلسطينية.