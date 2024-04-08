الخارجية الأمريكية تهاجم نتنياهو بسبب موعد اجتياح رفح

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تطلع على موعد لاجتياح إسرائيلي لرفح ولا نريد أن نرى أبدا غزوا واسع النطاق للمدينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الخارجية الأمريكية ان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا لتخفيف وطأة الوضع الإنساني كان يجب اتخاذها منذ أشهر.

قالت الخارجية الأمريكية أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل هي بداية ونتوقع منها اتخاذ المزيد تجاه الوضع الإنساني في غزة.

أضافت بأن بلينكن كان واضحا بأن الأهم من النيات هو النتائج، وعلى إسرائيل تطبيق الإجراءات في أسرع وقت.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك اتفاقا الآن على الطاولة بشأن صفقة الرهائن ونتمنى أن تقبله حماس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر لها أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير موافق على المقترح الأمريكي في حين أيده معظم أعضاء حكومة الحرب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو وجه فريق التفاوض لعدم التعبير عن موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي.

فيما ذكرت مصادر أن نتنياهو جدد عزمه دخول رفح على خلفية ضغوط اليمين وتصريحات بن جفير وسموتريتش.