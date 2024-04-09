وزير الدفاع الأمريكي: ليس لدينا أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة

زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن "واشنطن ليس لديها أدلة تشير إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة".

تأتي تصريحات أوستن على خلفية القضية المستمرة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في أعقاب استئناف قدمته جنوب أفريقيا تؤكد فيه أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفي وقت سابق، قالت المبعوثة الخاصة إلى فلسطين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير لها، إنها تعتقد أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تشكل "إبادة جماعية"، ودعت إلى فرض حظر دولي على الأسلحة عليها.