مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة.. وفاة عبد ربه وقتل صباح الجياش

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وتأكد عرب السويركي ان عبد ربه هو ابوه ، بعد ان قام بتحليل dna ، كما على عبد ربه ان اخوه وراء كل المشاكل التي واجهها .

بعدها تقوم يمنى طولان بالانتقام من صباح الجياش وقتلها بعد ان قتلت امها .



ويقوم عرب بالانتقام من رباح وضربه امام المنطقة ، ثم تقوم الشرطة بالقبض على رباح وسميحة بتهمه قتل جمال .

بعدها يصاب المعلم عبد ربه بشلل ويموت ، ويقرر عرب الزواج من انغام.

ونرصدمواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٣٠

مسلسل حق عرب الحلقة ٣٠ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت

#حق_عرب