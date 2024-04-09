مفيش ورق كويس| نادر أبو الليف يوضح سبب غيابه عن الفن

كشف المطرب نادر أبو الليف، عن أسباب ابتعاده عن التمثيل، لافتا إلى أنه لم يتلقى أي عروض سينمائية، وكل العروض عبارة عن غناء تترات للمسلسلات أو مسرحيات، وأرحب جدا بالعودة إلى التمثيل بشرط :"الورق يكون كويس وأجسد دور محترم وصح ومبحش أطلع في أي حاجة وخلاص".

وكشف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طرحت دويتو مع هبة مختار لأغنية بعنوان الراجل الحنين رزق، وأسير بخطوات سابقة وسعيد بعملي مع الفنان هشام عباس في هتفرج علينا"، مضيفا: "رصيدي في البنك 200 جنيه، و150 دولار، أنا الحمد لله عايش مستور".

كما كشف المطرب نادر أبو الليف، عن نصائح الفنان أحمد راتب له في بداية مشواره، خلال مشاركته في مسرحية سهرة العمر، موضحا: قالي اجتهد واسعى ومحدش هينفعك".