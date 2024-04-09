يسرا: أنا المحرك الرئيسي للأحداث في فيلم شقو

كشفت الفنانة يسرا عن دورها فى فيلم شقو الذى يقام حاليا العرض الخاص به فى إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال يسرا لصدى البلد: أقدم دور شريرة وهى المحرك الرئيسى للأحداث وسعيد بالعمل مع فريق عمل الفيلم ككل.

وأثنت يسرا على المخرج كريم السبكي مؤكدة أنه مخرج لديه رؤية ومتمكن من ادواته الفنية ويحقق فى الفترة المقبلة عديد من النجاحات.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “شقو” طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح، وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بـ"شقو" في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما على ما اعتاده منها الجمهور، وبصحبتها ثعابين.

ويعد النجم أحمد فهمي، ضيف شرف الفيلم، هو المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

“شقو” بطولة النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.