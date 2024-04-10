بسعر زهيد.. أرخص موبايل قابل للطي تفوق على سامسونج و Oppo

ظهر هاتف نوبيا القابل للطي "فليب" لأول مرة في معرض MWC 2024، حيث تم الكشف عن أنه سيكون الهاتف القابل للطي الأرخص في الأسواق العالمية.

واليوم، تم إطلاق الهاتف الذكي في الصين بسعر ابتدائي مغري للغاية يبلغ حوالي 415 دولار أمريكي.

يعتبر هاتف نوبيا فليب نسخة طبق الأصل تقريبًا من هاتف ZTE Libero Flip الذي تم إطلاقه في اليابان مقابل (420 دولارًا أمريكيًا).



يحتوي على معالج Snapdragon 7 Gen 1 وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة. السعر في اليابان يخص إصدار 6/128 جيجابايت ، بينما يأتي الإصدار الأساسي في الصين بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.

تتميز الشاشة الخارجية بأنها شاشة دائرية بقطر 1.43 بوصة (قطر وليس ضلع) ويمكن استخدامها كنافذة عرض للكاميرا لإجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط وعرض الطقس وغيرها من الأدوات المساعدة الأساسية. وكشفت الشركة أن المفصلة المعلقة ذات القضيبين المزدوجة يمكنها تحمل أكثر من 200000 عملية طي، وهو المعيار المعتمد في الصناعة.

ويأتي الجهاز ببطارية بقوة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات. تتوفر خيارات الألوان باللون الأسود والذهبي والوردي، بينما تتوفر الإصدارات الأعلی بـ 12/256 جيجابايت مقابل (455 دولارًا أمريكيًا) و 12/512 جيجابايت مقابل (510 دولارًا أمريكيًا).