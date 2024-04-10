محافظ كفرالشيخ يشارك أطفال غــزة فرحة عيد الفطر

شارك محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي، اليوم /الأربعاء/، أطفال غـزة فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام، مقدماً لهم ولأسرهم هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة، والفريق الطبي، على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال الذين يخضعون لتلقي العلاج بعدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات الجمهورية جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.



وحرص نور الدين على تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأطفال.



من جانبهم، عبر الأطفال الفلسطينيون عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.



بدورهم، قدم أهالي الأطفال المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم ، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.