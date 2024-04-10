بايدن: ملتزمون بشكل ثابت بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل “ثابت” في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “قلت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل هو التزام صارم”.

وتأتي هذه التصريحات وسط توترات متزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبعد يوم من بث مقابلة تم تسجيلها الأسبوع الماضي حث فيها بايدن إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسابيع في غزة.

ولم يذكر بايدن الرهائن، لكن البيت الأبيض قال بعد ذلك إنه كان يشير إلى اتفاق الهدنة الذي يتم التفاوض عليه حاليا والذي سيتم خلاله إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبل حماس.