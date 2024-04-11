عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصيات برلمانية للنهوض بالسياحة في مصر.. نواب: وضع استراتيجية لزيادة الإيرادات ضرورة ويجب إطلاق حملات توعية

السياحة في مصر
السياحة في مصر
  • عضو سياحة النواب: أخرجنا مشاريع قوانين هامة للنهوض بالسياحة في مصر
  • برلماني: يجب وضع خطة جاذبة للسياح للنهوض بالقطاع
  • نائب: مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة

 

 

قدم عدد من النواب  حزمة من المقترحات والتوصيات من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات ضخمة ولكن تحتاج لخطة قوية للترويج للسياحة المصرية، فمصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة، منها السياحة الصحية والسياحة الدينية ومسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات، منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.

وشدد النواب على أهمية بذل الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.

وتقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.

وأكدت “محروس” أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.

من جانبها، أكدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك  جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.

عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوت 

وقالت “مبروك” لـ"صدى البلد" إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل النهوض بالسياحة في مصر، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية

وقال الحسيني لـ “صدى البلد”، إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية، وأنها بلد الأمن والأمان والاستقرار، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في عدد كبير من الدول،  وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم الانطلاق بالسياحة، لا سيما وأن لدينا أنماطا مختلفة من السياحة مثل السياحة العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها لما تمتلكه مصر من موارد مختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الاستغلال الجيد لتلك الموارد السياحية، متسائلا عن مصير السياحة التعليمية، خصوصا أنه سبق وتم الإعلان عن برنامج "ادرس في مصر" وحقق نجاحات كبيرة في عامين.

في السياق ذاته، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة قامت بجهد واضح في ملف السياحة في مصر، والبرلمان أيضا قام بجهود كبرى من خلال مناقشة التشريعات وخروجها للنور من أجل زيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة.

مشروع قانون الغرف السياحية

وقالت “طلعت” لـ"صدى البلد"، إن من أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفاداتها الاقتصادية من قطاع السياحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

تصل للمؤبد.. تعرف على عقوبات حرق ممتلكات الدولة وفقا القانون

أحذر.. إهمال الاطفال يعرضك للحبس والغرامة بموجب القانون

إجراءات خاصة حددها قانون «المركزي» للتعامل مع البنوك المتعثرة .. تفاصيل

عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حبس المنتجات الإستراتيجية.. تفاصيل

أحذر.. تقليد أو تزوير العملات الأجنبية يعرضك لغرامة كبري بأمر القانون

اختراق الحسابات والأنظمة المحظورة يعرضك لهذه العقوبة وفقا للقانون

تحذير خطير.. عقوبات رادعة لجرائم انتهاك حرمة القبور وتدنيسها وفقا للقانون

حظر وضع إعلانات على هذه الأماكن بأمر القانون

ترشيحاتنا

رويترز: أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة من هجوم خطير

بديلا للشباك.. السكة الحديد توفر طرقا مختلفة لحجز تذاكر القطارات

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

اليونسيف تعلن تعرض موظفين لها لإطلاق نار في غزة |تفاصيل

أوكرانيا: الجيش الروسي يفقد 810 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذير للمتزوجات عرفيا.. عقوبات مشددة تنتظرك حال صرف المعاش في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فيديو

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ