توصيات برلمانية للنهوض بالسياحة في مصر.. نواب: وضع استراتيجية لزيادة الإيرادات ضرورة ويجب إطلاق حملات توعية

عضو سياحة النواب: أخرجنا مشاريع قوانين هامة للنهوض بالسياحة في مصر

برلماني: يجب وضع خطة جاذبة للسياح للنهوض بالقطاع

نائب: مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة

قدم عدد من النواب حزمة من المقترحات والتوصيات من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات ضخمة ولكن تحتاج لخطة قوية للترويج للسياحة المصرية، فمصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة، منها السياحة الصحية والسياحة الدينية ومسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات، منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.

وشدد النواب على أهمية بذل الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.

وتقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.

وأكدت “محروس” أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.

من جانبها، أكدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.

عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوت

وقالت “مبروك” لـ"صدى البلد" إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل النهوض بالسياحة في مصر، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية

وقال الحسيني لـ “صدى البلد”، إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية، وأنها بلد الأمن والأمان والاستقرار، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في عدد كبير من الدول، وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم الانطلاق بالسياحة، لا سيما وأن لدينا أنماطا مختلفة من السياحة مثل السياحة العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها لما تمتلكه مصر من موارد مختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الاستغلال الجيد لتلك الموارد السياحية، متسائلا عن مصير السياحة التعليمية، خصوصا أنه سبق وتم الإعلان عن برنامج "ادرس في مصر" وحقق نجاحات كبيرة في عامين.

في السياق ذاته، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة قامت بجهد واضح في ملف السياحة في مصر، والبرلمان أيضا قام بجهود كبرى من خلال مناقشة التشريعات وخروجها للنور من أجل زيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة.

مشروع قانون الغرف السياحية

وقالت “طلعت” لـ"صدى البلد"، إن من أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفاداتها الاقتصادية من قطاع السياحة.