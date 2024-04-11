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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

3 مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. وقرار بشأن عبد الله السعيد

صدى البلد

في مواجهة مهمة ومؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري. 

تلعب المباراة على ستاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

يُجري المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، تغييرات على تشكيلة الفريق استعدادًا لهذه المواجهة، حيث من المتوقع عودة الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر للمشاركة بعد غيابهما في المباراة السابقة ببطولة الكونفدرالية. ومن المفترض أن يتم الاعتماد على الثنائي منذ بداية المباراة، بالإضافة إلى بداية اللاعبين سامسون أكينيولا وياسر حمد.

تشكيل الزمالك المتوقع في هذه المباراة يتضمن حراسة المرمى للحارس محمد عواد، فيما يُتوقع أن يكون خط الدفاع مؤلفًا من أحمد فتوح، ياسر حمد، حسام عبدالمجيد، وعمر جابر. في خط الوسط، يُتوقع تشكيل ثلاثي نبيل دونجا، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد، بينما يُتوقع أن يكون خط الهجوم مكونًا من ناصر ماهر، زيزو، وسامسون أكينيولا.

تأتي هذه المباراة في سياق ترتيبي مختلف، حيث يحتل الزمالك المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وهو ما يجعل اللقاء مثيرًا للاهتمام والمتابعة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز الزمالك تشكيل الزمالك جوزية جوميز سامسون أكينيولا فريق الاتحاد السكندري عبد الله السعيد

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