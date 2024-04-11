بيدري: أتمنى بقاء تشافي.. وبرشلونة الأفضل في العالم

أبدى بيدري، لاعب وسط برشلونة، رغبته الكبيرة في بقاء تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق لفترة أطول ممكنة، بعد إعلانه سابقًا عن رحيله في نهاية الموسم الحالي.

في تصريحات للصحفيين، أكد بيدري أنه يتمنى من تشافي إعادة التفكير في قراره والبقاء لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن برشلونة يعد أفضل نادٍ في العالم، وأنهم يسعون الآن لاستعادة مكانتهم السابقة والتتويج بدوري الأبطال مجددًا.

وتحدث بيدري عن تجربته الشخصية في المباراة الأخيرة، حيث قال: "لم أكن أتخيل العودة بهذه الطريقة في هذه المباراة، لقد تعرضت لإصابات عديدة في نفس المنطقة. التمريرة الحاسمة كانت بتلك الساق التي أُصبت فيها".

وأضاف: "مباراة العودة ستكون 90 دقيقة حتى الموت. علينا الحفاظ على ما قدمناه في مباراة الذهاب والعمل على تكرار الانتصار".

يُذكر أن برشلونة حقق فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من رافينيا وأندريس كريستنسين، بينما سجل لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي ورافينيا.