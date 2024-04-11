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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المطارات المصرية تحتفل مع الركاب بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

واصلت المطارات المصرية احتفالها بعيد الفطر المبارك مع الركاب والسائحين بتوزيع حلوى العيد والشيكولاتة والهدايا التذكارية وذلك بهدف توفير تجربة لا تُنسى للمسافرين سواء كانوا قادمين أو في طريقهم إلى وجهات أخرى، أو حتى داخل صالات الرحلات الداخلية.


من جانبه، هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جميع العاملين بالمطارات المصرية بعيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته بانتظام العمل على مدار الساعة بجميع المطارات المصرية وتيسير الإجراءات لجميع الركاب ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد.


تأتي هذه الاحتفالات تزامناً مع ما تشهده المطارات المصرية من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسياح الوافدين إليها من أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم تجربة أصيلة تبرز الغنى الثقافي والتراثي لمصر، إلى جانب العديد من التجارب السياحية الرائعة، والعديد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.
 

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