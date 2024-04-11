180 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للسلع الهندسية والإلكترونية.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الصادرات الاليكترونية المصرية.

وأوضح المركز أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجلت نحو 180 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للسلع الهندسية والإلكترونية خلال الفترة (يناير – فبراير) 2024.

وبذلك وصلت الصادرات إلى 817 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 28.3%.

كما نشر المركز انفوجراف بشأن احتلال الصين المركز الأول كأكبر مصنع للسيارات في العالم.

وأوضح الانفوجراف أن الصين أكبر مُصنع سيارات في العالم في 2023، بأكثر من 30 مليون سيارة ومركبة تجارية، بما يزيد عن إنتاج الدول الخمس الكبرى الأخرى، وفقا لمجلة سي آي أو.