تهديدات داعش.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعزيز الأمن خلال مباراة بدوري الأبطال

أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، تعزيز الأمن في باريس بعد تهديد من داعش خلال مباراة بدوري الأبطال.

وأمس الأربعاء، وقبل ساعات من انطلاق منافسات ذهاب دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، رفعت وزارات الداخلية في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا حالة التأهب الأمني بعد أن أصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بتنظيم "داعش" منشورات تهديدية.



ورغم التهديد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباريات ستقام كما هو مقرر.

وأصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة الإرهابية منشورات عدة تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع النهائي.