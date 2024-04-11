عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات داعش.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعزيز الأمن خلال مباراة بدوري الأبطال

صدى البلد

أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، تعزيز الأمن في باريس بعد تهديد من داعش خلال مباراة بدوري الأبطال.

وأمس الأربعاء، وقبل ساعات من انطلاق منافسات ذهاب دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، رفعت وزارات الداخلية في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا حالة التأهب الأمني بعد أن أصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بتنظيم "داعش" منشورات تهديدية.


 ورغم التهديد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباريات ستقام كما هو مقرر.

 

وأصدرت وسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة الإرهابية منشورات عدة تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع النهائي.

اتحاد الأوروبى أبطال أوروبا إسبانيا وفرنسا اسبانيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي الجماعة الارهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

أمريكا: نشعر بقلق بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

روسيا: نتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على خان يونس وقطاع غزة

كينيا تدخل على خط الأزمة بين إثيوبيا والصومال

غارات جوية روسية كبرى تدمر محطات الكهرباء في كييف

الطاقة الذرية: هجمات زابوروجيا "منعطف خطير" في حرب أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان

مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

ترشيحاتنا

رويترز: طهران أبلغت واشنطن أنها سترد على إسرائيل بطريقة بدون "التصعيد الكبير"

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والستة أيام من شوال.. الإفتاء تجيب

ليست المرة الأولى.. القصة الكاملة لأخطاء الشيخ السلكاوي في تلاوة القرآن الكريم

في ثاني أيام عيد الفطر|35 ألف زائر يتوافدون لمنطقة أهرامات الجيزة و6000 بالقلعة

فورد موستنج S650 موديل 2025 تظهر لأول مرة.. تصميم أنيق ومميز

صوت شاروخان في كل أفلامه.. من هو شبيه مبارك أشهر مطرب هندي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ