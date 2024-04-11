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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنتصار: شخصيتي في أعلى نسبة مشاهدة أرهقتني.. ونجاح المسلسل مفاجأة كبيرة

انتصار
انتصار

أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية حمدية التي جسدتها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، مؤكدة أنها تفاجأت بنجاح العمل الدرامي منذ عرض الحلقات الأولى، في موسم دراما رمضان.


وأضافت انتصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، ببرنامج «ليالي العيد»، على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا طول شهر رمضان مستمتعة بتهنئة كل الصحاب والأصدقاء، والفنانين والمخرجين، واللي بسطني أكثر اللي بيتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور نفسه، بيكتب نقد وبياخد شوتات من المسلسل ويقولوا عجبتينا في الدور ده ويفرغوا الحوار وينشروه».

وتطرق الحديث أيضًا حول شخصية أم صابرين والتي شاركت بها انتصار كضيف شرف في مسلسل «أشغال شقة»، مشيرة إلى أن هذه الشخصية خيالية عندما تقابلت مع أصحاب المنزل قالت لهم إنها لن تتحدث في التليفون أثناء العمل، وفور أن استلمت الوظيفة أصبحت لا تترك التليفون المحمول من يدها أثناء العمل.

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