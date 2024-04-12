مصرع تلميذ في حريق منزل بسوهاج

انتهت حياة تلميذ في نهاية العقد الأول من العُمر، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب حريق بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على النيران.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز، ووجود جثة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بغرفة بالطابق الرابع مسقوفة بالعروق الخشبية والبوص بمنزل ملك المدعو (منصور ب م ع، 34 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، مضيفًا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الغرفة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك المنزل الطفل (زياد م ب م، 8 أعوام، تلميذ، ومقيم بذات الناحية)؛ إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.