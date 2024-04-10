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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

صدى البلد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ225 لمحافظة سوهاج.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

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محافظة سوهاج

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799م.

وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، بينما وقعت المعركة الكبيرة الاكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أجدادنا هناك الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها "لاسال" إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام.

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