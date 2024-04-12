تموين الإسكندرية: فرق الأجهزة الرقابية تنتشر بين المواطنين في المخابز والأسواق

أكد المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن جميع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية تتابع موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم.



وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال غرفة العمليات المركزية برئاسة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أعمالها لمتابعة المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية في ثالث ايام عيد الفطر المبارك.



كما تجري متابعة المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) الي جانب فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية ، و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.



وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ان فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تنتشر بين المواطنين فى المخابز والأسواق لمتابعة انتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق مع إعلان أسعارها ومدد صلاحيتها.



وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير ٢٧ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة.