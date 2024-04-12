بملابس العيد.. حادث مأسوي لصغيرة أبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها حرقا داخل شقة بمدينة ابو النمرس.

واستعلمت النيابة عن حالة مصاب آخر و طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بوفاة طفلة 4 سنوات وتفحمها بالكامل في حريق التهم شقتها.

بسؤال والدة المتوفاة أفادت بأنها فوجئت بنشوب حريق في غرفة ابنتها ولم تتمكن هي والجيران من إنقاذها، وتبين ان الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في احدى التوصيلات بالغرفة.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.