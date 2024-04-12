الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن الاجتماعي.. إنفوجراف

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 إبريل إلى 11 إبريل 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 5 ابريل:

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستكمل 4 لقاءات تدريباته المتخصصة للشباب المقبل على الزواج بمحافظتي طنطا وقناة السويس.

السبت 6 ابريل:

- صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يننتهي من تدريب 23 جمعية عاملة في مجال التوحد وفي إعداد 166 أخصائي تدخل مبكر وتوفير خدمات لإجمالي 1,300 طفل من خلال مشروع "قدرات بلا حدود".

- مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تدشن البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات 200 رائدة ريفية لتطوير قدراتهن في التواصل المجتمعي وسبل جمع البيانات من الأسر المستهدفة بالفيوم

- المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يعلن زيادة عدد مكالمات الخط الساخن بنسبة 400% بعد حملته الإعلامية "المخدرات هاتجرك للنهاية... ماتربطش نفسك بيها".

- الوحدة المركزية لمنظمات العمل الأهلي تنتهي من ميكنة منظومة "حصر المستفيدين" من منظمات المجتمع المدني، وتستعد لإطلاقها خلال الربع الثاني من العام تعزيزاً لقواعد الحوكمة وشفافية جمع التبرعات.

الأحد 7 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك باجتماع المجلس القومي للأجور والذى يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهرياً شاملاً الجانب المادي والعيني.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرضا تقريرا عن فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجارى وتصرح التعامل مع مايزيد على 4000 حالة على مستوى محافظات الجمهورية .

- ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الاهلى يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حارتنا المصرية" للتنمية المستدامة بالإسكندرية في اطارجهودوزارة التضامن الاجتماعى لفك كرب الغارمين.

- التضامن الاجتماعى تشارك بحفل توزيع جوائز المسابقة الفنية للرسم 2024 التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقيةلمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتوعيةالطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص العمل المتاحة.

- برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" ينهي تنفيذ ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات في نسختها الثانية، ويعلن وصوله إلى 26,000 من سكان المناطق البديلة.

الإثنين 8 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن برنامج"الحد من الفقر"، وتعلن عن تنفيذ 385,000 مشروع متناهي الصغر في عام 2023 بتمويل يصل إلى مليار جنيه مصري يقع 70% في محافظات الصعيد.

- القباج تشهد احتفالية حزب مستقبل وطن بليلة القدر وتكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتؤكد على حرص التضامن الاجتماعي على وحدة النسيج المجتمعي، وعلى وصول خدمات التضامن لجميع القرى والنجوع.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية بمناطق الشيخ زويد والعريش وبئر العبد لحماية الشباب من الإدمان ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين والقباج توجه بتوفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

- الهلال الأحمر المصرى يستكمل جهوده في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين بغزة، ويقدم عشرات الآلاف من وجبات الإفطار والسحور والحزم الغذائية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة.

- برنامج تكافل وكرامة يستعد لصرف الدعم النقدي لإجمالي 4,7 مليون أسرة بقيمة 3,4 مليار جنيه بعد الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار حزمة الخدمات الاجتماعية.



الثلاثاء 9 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعىُ تعلن استمرار عمل الخطالساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيدالفطر المبارك و تفاعل كبير مع حملة صندوق مكافحةوعلاج الإدمان " المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطشنفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات.

- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقدم383 مليون جنيه تقريبا خلال عام 2023 كمنح لمؤسساتالمجتمع الاهلي لتنفيذ مشروعات للرعاية المؤسسية،والدفاع الاجتماعي، ودعم ذوى الإعاقة، والمسنين، والطفولةالمبكرة.

- مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بالتعاون والتنسيق مع جمعيه شباب الخير، تنظم احتفالية لتسليم جهاز عروسه لعدد ٣٥عروسه من الأسر الاولى بالرعاية فىجميع مراكز محافظه بنى سويف.

الأربعاء 10 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتقديم هدايا وبدل ملابس إلى9,3 آلاف من بنات وأبناء مصر من أيتام مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- مع بدء ايام عيد الفطر المبارك، مئات المتطوعىين بالهلال الأحمر المصرى ينتشرون بالمراكز اللوجيستية، ومراكز تقديم الخدمات الانسانية ويقومون بإمداد جسر بري بالمساعدات الإنسانية ومنتجات للأطفال والأمهات بقطاع غزة.

- للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة الإدمان للتوعيةبأضرار تعاطى المخدرات يطلق مبادرة "عيش بأمان وأبعدعن الدخان" خلال أيام عيد الفطر المبارك بين رواد المناطق العامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

الخميس 11 ابريل:

- وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من حصر التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني في مصر في عام 2023، وتعلن بعد العيد عن وصول التمويل وجمع المال إلى 13,305 مليار جنيه مصري، 66% محلي و34% دولي.

- القباج تتابع الأنشطة والفعاليات المنفذة على مستوى دور الرعاية والمسنين بالمحافظات في اطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ويوم اليتيم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UkL7Z6pBniqcj8JkrWfuuNwvJyqytseYsbcAL78dzUD3nDMMDVGrYq26DrUUiZApl&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6