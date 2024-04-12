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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون بالقرب من سفارة واشنطن في تل أبيب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الجمعة، بتظاهر العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فقد طالب المتظاهرين بعقد صفقة للإفراج عن الأسرى وأعلنوا أنهم سيتظاهرون غدا أمام قاعدة كريا في تل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت  حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أمس الخميس إن التوصل لاتفاق مع إسرائيل مرهون بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، بعد يومين من إعلان الحركة تسلمها مقترحا من الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في ختام جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، قائلة إنها سترد عليه بعد الانتهاء من دراسته، وفق ما نقلته الأناضول.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء الماضي، إن إسرائيل وافقت خلال محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة على تنازلات بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها زعمت أن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. 

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