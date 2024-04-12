عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين : استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ثالث أيام عيد الفطر

صدى البلد

صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر، وأفاد التقرير بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الفطر ، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.

وأكد أحمد كمال أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية شمل أيضاً قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، إضافة إلى قيام شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي للتموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر ، واكد ان عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد يتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ايضاً.

وأشار التقرير إلى استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية  علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتي الآن، وتم التعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

بعثة «رجال وسيدات يد الأهلي» تصل الجزائر للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

رغم مرور 2000 سنة.. مدينة قديمة تنهض من تحت البركان

إعلام عبري : إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

الشباب والرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية لقطاع منشآت الوزارة

الدفاع الروسية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أول سيدة بالمراقبة الجوية.. دينا عبدالغني مشرفًا على مركز اللغة الإنجليزية بشركة الملاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

فيديو

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ