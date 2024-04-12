سيدات الشمس يطيح بالزمالك ويتأهل لـ نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

تأهل فريق سيدات الشمس لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوزهن على الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة إتحاد الشرطة.

وجاءت المباراة حماسية وقوية بين الفريقين، وحسم البرتقالي الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم تعادل الزمالك 25-21، ثم تقدم الشمس فى الشوط الثالث 25-16، وفاز الزمالك بالشوط الرابع 25-21، قبل أن ينجح الشمس فى حسم المواجهة.

بهذا الفوز تأهل فريق سيدات الشمس للكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر، وينتظرن مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين الأهلي ووادي دجلة والذي سينطلق على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

ويضم الجهاز الفني كلا من، ك. طارق الدسوقي رئيس الجهاز، ك. ايهاب محمد علي مدير فني، ك. وهبه محمد علي مدرب مساعد، ك. محمد عبدالمنعم الجمل مدرب عام، ك. ابراهيم محمد بدر مدرب أحمال، د. نرمين فايز طبيب، ك منه الله محمود مدرب فني، دينا عريان إدارية.