عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات الشمس يطيح بالزمالك ويتأهل لـ نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

نادي الشمس
نادي الشمس

تأهل فريق  سيدات الشمس لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوزهن على الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة إتحاد الشرطة.

وجاءت المباراة حماسية وقوية بين الفريقين، وحسم البرتقالي الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم تعادل الزمالك 25-21، ثم تقدم الشمس فى الشوط الثالث 25-16، وفاز الزمالك بالشوط الرابع 25-21، قبل أن ينجح الشمس فى حسم المواجهة.

بهذا الفوز تأهل فريق سيدات الشمس للكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر، وينتظرن مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين الأهلي ووادي دجلة والذي سينطلق على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

ويضم الجهاز الفني كلا من، ك. طارق الدسوقي رئيس الجهاز، ك. ايهاب محمد علي مدير فني، ك. وهبه محمد علي مدرب مساعد، ك. محمد عبدالمنعم الجمل مدرب عام، ك. ابراهيم محمد بدر مدرب أحمال، د. نرمين فايز طبيب، ك منه الله محمود مدرب فني، دينا عريان إدارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

موضوعات متعلقة

العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي على حساب الشارقة

رباعية نظيفة| فوز عريض لمصر على ليبيا في أمم إفريقيا للصالات

بعثة «رجال وسيدات يد الأهلي» تصل الجزائر للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

الشباب والرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية لقطاع منشآت الوزارة

وضع هذا الشرط لحضور مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

«رجال طائرة الأهلي» يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة إفريقيا

اجتماعات مكثفة للجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال

الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للطائرة «رجال» بالأهلي .. غدا

ترشيحاتنا

رئيس المجلس السيادي السوداني يعلن شرطه لقبول التفاوض مع الدعم السريع

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

يحمي من الحوادث.. فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح .. هل يرحل عن الريدز؟

حكم صيام الست من شوال.. ولماذا كره صومها الإمام مالك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ