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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات داخل إسرائيل بسبب طريقة التعامل مع التهديدات الإيرانية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي، تالي جوتليب، مساء اليوم الجمعة، بشدة طريقة عمل إسرائيل، على خلفية تهديدات إيران بتنفيذ هجوم ضدها. 

كتبت: "لدي مشكلة مع التهديدات من يجرؤ على تهديدي، أرد عليه على الفور، لا أهدد ولا أحذر، أنا فقط أتصرف".

أضافت: "إيران تهددنا وسننتظر؟ عند التهديد الأول وعند أول خبر عن نية الهجوم على إسرائيل، يجب على إسرائيل أن تهاجم أولا! لماذا؟ لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها ضد أعدائنا. يجب أن يفهموا، إننا نشعر بالانزعاج ولا يهددوننا. لذلك هذا صحيح، سنتصرف وسوف يردون بقوة وسنرد بقوة أكبر".

وواصلت مهاجمة إيران: "أن ننتظر مثل الخروف من أجل هجوم الإيراني غير مقبول لي، كفى تهديدات إيرانية لإسرائيل يجب وضع حد لها. إيران لديها الكثير لتخسره. الانتظار هو هزيمة في عيني وحتى أعدائنا".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أنهى استعداداته لاحتمال الرد الإيراني على اغتيال القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فأنه في إطار الاستعدادات للهجوم على إسرائيل، يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات لمحاولة اكتشاف عمليات الإطلاق الإيرانية واعتراضها، بما في ذلك دوريات للطائرات المقاتلة في الجو، ونظام الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية.

ووجهت الولايات المتحدة رسائل قوية إلى طهران وحذرت من هجماتها المحتملة على إسرائيل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى إيران: "لا تهاجموا، نحن ملزمون بحماية إسرائيل، ولن تنجحوا".

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