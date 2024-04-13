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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 13 أبريل

صدى البلد

يستعرض صدى البلد في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية بداية اليوم السبت 13 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم  

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجل  سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي اليوم نحو 50.53 جنيه للشراء و 51.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.55 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  51.96 جنيه للشراء 52.48 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.95 جنيه للشراء و60.19  جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.46 جنيه للشراء 52.86 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم 

بلغ سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.47 جنيه للشراء و 51.62 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 60.02 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.45 جنيه للشراء 52.63 جنيه للبيع .

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