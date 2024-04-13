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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

صدى البلد

توافد آلاف المواطنين على الحدائق والمنتزهات والأماكن السياحية بمحافظات الجمهورية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تكثيف الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أية حالات.


ففي القليوبية - واصل المواطنون الاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة القناطر الخيرية توافد العديد من الشباب والأسر للاستمتاع بإجازة العيد وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها حدائق القناطر.

وأعرب المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق ، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة بحدائق القناطر للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

من جانبه ..قال المحافظ عبد الحميد الهجان إنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية، لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بالقناطر الخيرية، التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

القناطر الخيرية

وأضاف المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تعد من مقاصد النزهة المتميزة والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، مضيفا أنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات احتفالا بعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وفى الغربية - شهدت الحدائق العامه على مستوى المحافظة والمتنزهات والأندية الاجتماعية ومراكز الشباب، إقبالا من المواطنين، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للتنزه والاحتفال بالعيد، كما شهدت حديقة الأمل بالمحلة إقبالا كبيرا حيث فتحت أبوابها من الساعة الثامنة، وسط تواجد أمني من رجال الشرطة، وسيارات تابعة لمرفق الإسعاف، للتعامل مع أي إصابات قد تحدث بسبب الزحام.

وأصدر المحافظ الدكتور طارق رحمي توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة علي مدار 24 ساعه ، موجها بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها ، مكلفا رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة.

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