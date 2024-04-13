عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جومانا مراد: أهتم بالنقد البناء ويلفت نظري لأشياء لم ألاحظها

جومانا مراد
جومانا مراد

كشفت الفنانة جومانا مراد عن طريقة تعاملها مع النقد، وهل تهتم به ام تتجاهله.

وقالت:" النقد البنّاء بالتأكيد اهتم به، وفي الحقيقة أغلب النقد الذي يٌوجه ليَّ هو نقد بنّاء، وحتى إن تعرضت للنقد بأمر ما، لم يحبه شخص ولكن بطريقة محترمة يشعرني بسعادة، لأن هذا يلفت نظري في بعض الأحيان لأشياء لم ألاحظها، أمّا النقد الهدّام وهو النقد لمجرد النقد، فهذا لا أعيره أي اهتمام.


أكدت الفنانة جومانا مراد إنها تشعر بقلق عندما تدخل عمل جديد وتتوتر بشكل كبير.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" قلقة جدًا، اقترح أن يتم تصويري أثناء مشاهدتي للحلقة، كوميديا جدًا، بسبب توتري الشديد ويعلّو وجهي تعبيرات غريبة "ريآكشنات"، بالإضافة إلى أنني بكلم نفسي، وانتقد نفسي، والمشكلة أنني أكون قاسية على نفسي جدًا ولا أري سوى عيوبي، القسوة الأوفر ليست جيدة إلا  أنني أكون قاسية بشدة على نفسي، وهذا بسبب أنني perfection جدًا في كل أمور حياتي، وهذا لأن ما أراه ليس كما يراه الناس.

خبيرة التجميل نانسي زيدان تتحول لـ مي كساب في مسلسل العتاولة

أحمد جمال سعيد عن مسلسل كامل العدد: أجمل حاجة حصلت في حياتي.. فيديو

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن تعاونها مع المخرج مجدي أبو عميرة في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت جومانا مراد: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن يكون أول عمل لي في مصر مع الأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل -الحب موتًا- حيث كان إخراجه، إلا أنه حدثت بعض التغييرات وتغير مخرج العمل وأخرجه الأستاذ مجدي أحمد علي، وحدث اللقاء بعد سنوات طويلة، واجتمعت معه في عمل بعد مرور كل هذا الوقت، وبالتأكيد سعيدة بهذا التعاون، فالأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة، شخص مريح في "اللوكيشن" وهادئ، وعلى دراية تامة بما يريده، وانا كـ"جومانا" يهمني أن كل مخرج أعمل معه أكون مختلفة، وهذا بالفعل ما وجدتّه مع المخرج مجدي أبو عميرة "انا معاه مختلفة عن أي عمل سابق".

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

موعد عيد الأضحى 2024 ... كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام السبت في الست من شوال منفردا؟.. انتبه لـ5 حقائق

حقيقة كراهة الزواج في شوال.. الإفتاء ترد بالدليل

الصحة تكشف أسباب مقاومة المضادات الحيوية

انفجارات وسحب دخان كثيفة..جيش الاحتلال يقصف موقعا عسكريا كبيرا لحزب الله جنوب لبنان

موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء ومدة انقطاع التيار يوميا.. تفاصيل

6 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميًا في تصنيف كيو إس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

هزم الجن في مسلسل المداح .. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

طارق الشناوي:أمينة خليل حققت قفزة نوعية فى شقو..ويسرا شاركت بقانون السينما الحالي l خاص

5 أبراج تستطيع كسب ثقة واحترام الآخرين بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ