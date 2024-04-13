مقرر بالحوار الوطني: المحور الاقتصادي وبناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في إفطار الأسرة المصرية، كان بمثابة تجديد وتأكيد علي أولويات العمل الوطني خلال الولاية الجديدة، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادي علي رأس أولوياتها، حيث أكد الرئيس علي استمرار اجراءات الإصلاح الاقتصادي واستمرار دفع القطاعات الانتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال " محسب"، إن الدولة في عهد الرئيس السيسي تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة علي مستوي البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير الموانئ، إلي جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة علي مدار السنوات الماضية أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز في الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، سواء علي صعيد الصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي بناء الإنسان وأن المواطن البسيط يأتي علي رأس أولوياته.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن استمرار مصر في سياسات الاتزان الاستراتيجى، الذي تنتهجه مصر في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، والتي ترتكز علي مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى، والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.