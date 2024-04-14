بطارية 6000 مللي أمبير.. فيفو تتألق مع هاتف Vivo T3x

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها المميز Vivo T3x والمخصص للفئة المتوسطة في 17 أبريل، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف للسوق الهندية أولًا ثم سيشهد إطلاقًا عالميًا بعدها بأسابيع قليلة.

ويتميز هاتف فيفو Vivo T3x بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo T3x على بطارية جبارة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، مع واجهة Funtouch OS 14. وذلك بحسب gsmarena.

ويقدم هاتف فيفو Vivo T3x شاشة من نوع AMOLED مع جودة +FHD قياس6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصنيف لمقاومة الماء والغبار.