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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب: مواقع التواصل الاجتماعي تشبه الرمال المتحركة من يدخلها لن يخرج منها

التواصل الإجتماعي
التواصل الإجتماعي

أكد الكاتب محمد فتحي، أن السوشيال ميديا لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشبه الرمال المتحركة ومن دخلها لن يتمكن من الخروج منها.

وأضاف محمد فتحي خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي»، تقديم الإعلامية دينا رامز، شريف نور الدين وحسام المراغي، والمذاع على قناة صدى البلد، أن من إيجابيات السوشيال ميديا المحتوى الهادف الذي يتم عرضه على هذه المواقع، والتي يستهدف منها الفئات العمرية.

وتابع محمد فتحي: من أبزر إيجابيات السوشيال ميديا تطوير مهارات الشخص المقدم للمحتوى، حيث يساعده على تعلم مهارات التقديم والتصوير والإخراج.

وأوضح فتحي، أن من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي تقديم محتوى بناء على رغبة الجمهور وليس وفقا لرغبة الشخص المقدم للمحتوى.

وأكمل: الكثير من الأشخاص يلبون رغبة الجمهور من خلال تقديم محتوى أو ارتداء زي معين وفقا لحاجة الجمهور لهذا المحتوى. 

السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الرمال المتحركة إيجابيات السوشيال ميديا

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