وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية العاجلة

تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت 'لمناقشة التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر.

وقال رايدر في القراءة الموجزة إن أوستن كرر “أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين”.

تحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع جالانت في الأيام الأخيرة حيث كانت الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.