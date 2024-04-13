عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية العاجلة

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت 'لمناقشة التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر.

وقال رايدر في القراءة الموجزة إن أوستن كرر “أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين”.

تحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع جالانت في الأيام الأخيرة حيث كانت الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.

لويد أوستن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

موضوعات متعلقة

بايدن يعود إلى البيت الأبيض لبحث الوضع في الشرق الأوسط

دول العالم تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي المحتلة

بايدن: سنساعد إسرائيل ولن ينجح هجوم إيران

الفاتيكان: البابا فرانسيس عبر عن حزنه العميق إزاء حادث الطعن في سيدني

جالانت يدعو المستوطنين لعدم تطبيق القانون بأيديهم بعد العثور على جثة المراهق الإسرائيلي

زيلينسكي يوجه الشكر لـ ألمانيا على تسليم نظام صواريخ باتريوت إضافي لاوكرانيا

وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل

الشرطة الاسترالية تقـ.ـتل مهاجم سيدني بعد استهدافه 6 أشخاص في مركز بوندي التجاري

ترشيحاتنا

مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الأسرى

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية العاجلة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

الذهب يتراجع 70 جنيها في ختام تعاملات اليوم

محلل سياسي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

فيديو

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ