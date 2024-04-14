سبب عدم إقامة مباراة القمة في السعودية.. فيديو

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، سبب عدم إقامة مباراة القمة 127 بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري، بالمملكة العربية السعودية.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»: "عدم حصول الإتحاد المصري على الموافقة الدولية كان السبب في إقامة لقاء القمة في ستاد القاهرة".

وأكمل: "أراهن على شكل ووعي جماهير القطبين في لقاء القمة القادم، ومصر بدأت نهضة جديدة في كل شيء من بينها الرياضة ".

وأتم قائلا: "أتمنى أن نرى لقاء فني يليق بإسم وحجم لاعبي الفريقين، وأن تلتزم الجماهير ولاتخرج عن النص، خاصة وأن المباراة تحظى باهتمام كبير على مستوى المنطقة العربية".