مشادات واتهامات متبادلة على الهواء سبب مباراة القمة.. فيديو

دخل الثنائي عمرو الدردير وعلاء عزت، في مشادة على الهواء، بسبب مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك غدا الإثنين بالدوري المصري.

وانفعل الثنائي عمرو الدردير وعلاء عزت خلال ظهورهما في برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، بسبب مباراة القمة.

وأكد عمرو الدردير خلال حديثه تعرض نادي الزمالك، للظلم عبر تاريخه، ليرد علاء عزت على تلك التصريحات بسخرية وتهكم، مؤكدا أن الأهلي هو الأفضل ولايحتاج لمساعدات.

ودلل عمرو الدردير على كلامه، من خلال حديثه عن هدف حسن شحاتة الملغى في مباراة القمة التي جرت 1982، في حين أوضح علاء عزت أن أخطاء الحكام جزء من كرة القدم، وأن مظلومية نادي الزمالك قائمة على هذا الهدف.