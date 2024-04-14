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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقترب من مليار دولار.. هذه تكلفة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل

اعتراض الصواريخ والمسيرات
اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية بالمسيرات والصواريخ تقترب من مليار دولار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل  خلال الليل.

إسرائيل الهجوم الإيراني المسيرات الطائرات المسيرة

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