الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية.. وإسرائيل لم تفهم تحركنا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران يعد أمرًا مخالفًا للقوانين والمواثيق الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الوزير أنه "لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية لكن لن نتردد بالدفاع عن مصالحنا أمام أي اعتداء.. كما أننا تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ".

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا.

وتابع عبداللهيان أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان على قنصليتنا شجع نتنياهو على خرق القوانين.

وحول غزة ذكر الوزير أن الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم ومجازر الإبادة في غزة والضفة الغربية و المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل.

وبشأن العملية العسكرية الإيرانية، فقال الوزير إنها "كانت محدودة وعمليتنا العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات إف 35 وعمليتنا المحدودة تعني أننا لم نستهدف مواقع اقتصادية ولا مدنية و كنا دقيقين جدا في الرد على الكيان الصهيوني كما أن ردنا جاء في إطار الدفاع المشروع والحازم والطبيعي عن النفس".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنهم لا يبحثون عن "استهداف الأمريكيين ولا القواعد الأمريكية في المنطقة و ندعم استقرار دول الجوار وهذا من أولوياتنا.. وطهران أبلغت أمريكا أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس".