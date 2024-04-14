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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نانت الفرنسي يخطف فوزا قاتلاً في الدقائق الأخيرة أمام لوهافر بمشاركة مصطفي محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد

في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2023-2024، حقق فريق نانت فوزاً ثميناً على مضيفه فريق لوهافر بهدفٍ نظيف في الوقت القاتل خلال المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد.

سجل قادر بامبا هدف الفوز لفريق نانت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مما منح الفريق ثلاث نقاط مهمة.

بهذه النتيجة، يحتل فريق لوهافر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

المهاجم المصري مصطفى محمد شارك كأساسي في المباراة وقدم أداء جيداً حتى استبداله في الدقيقة 66، ليحافظ على تألقه مع الفريق ومشاركته في تسجيل 9 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منها 8 أهداف سجلها خلال هذا الموسم مع فريق نانت، بالإضافة إلى صناعة هدف واحد، مما يعكس مساهمته الكبيرة في الأداء الهجومي للفريق.

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