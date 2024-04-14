عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مدها شهرا| الصعايدة : "كلنا واحد" أفضل مبادرة في مصر

صدى البلد

رصدت جبهة شباب الصحفيين آراء المواطنين من مختلف محافظات الصعيد في مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية وغير الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية في يوم 15 من شهر فبراير الماضي والمستمرة حتى 10 مايو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين .


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد:" نشكر  السيد محمود توفيق وزير  الداخلية على مد المبادرة الوطنية لمدة شهر آخر ابتداء من نهاية شهر رمضان الكريم وذلك انطلاقا من دور وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط وتجولنا في عدة محافظات  في صعيد مصر من خلال أعضاء الجبهة لنتعرف على آراء المواطنين في "كلنا واحد".

ومن خلال التقرير التالي نرصد آراء المواطنين حيث وجه محمد الرفاعي من أسوان كل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية التي تؤكد دوما إنها تشعر بنبض البسطاء لافتا إلى توافر كافة السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة تصل إلى 40%.

وأضاف نبيل يوسف من محافظة المنيا: كلنا واحد مبادرة هادفة وبناءة وأفضل مبادرة للسلع الغذائية وغير الغذائية في مصر ومازالت المتنفس الحقيقي لكل المصريين وعاشت وزارة الداخلية .


وأوضح عادل نصيح من محافظة أسيوط: كلنا واحد جمعت الأسرة المصرية وقرار مد المبادرة شهر أسعدنا كثيرا ورسم الفرحة في قلوبنا حيث توجد كل المنتجات ومن أفضل الأنواع وأرخص الاسعار.
ويري محمد عبد المنعم من بني سويف أن كلنا واحد للسلع الغذائية وغير الغذائية طوق النجاه للمواطن البسيط وتعتبر ضربة قوية وموجعة لمعدومي الضمير والمحتكرين الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وكل التحيه إلي رجال الداخلية وحقا الشرطة في خدمة الشعب .
وقال أحمد عبد الفضيل من محافظة سوهاج: وزارة الداخلية وفرت مظلة الحماية المجتمعية للمواطنين وكلنا واحد حققت المعادلة الصعبة.. منتجات ممتازة وسعر على قد الايد مقارنة بالأسعار في الأماكن الأخري .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

بعد اجتماع مع بايدن بالبيت الأبيض.. مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

القمة 127.. ممنوعات محظور دخولها استاد القاهرة خلال مباراة الأهلي والزمالك

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

ستنتج قنبلة نووية.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن سر الهجوم الإيراني على إسرائيل

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أمام الجنايات.. غدا


ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

صورة غريبة لها.. سر إصابة شيرين سيف النصر باكتئاب وسبب سفرها للأردن

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ