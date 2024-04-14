بعد مدها شهرا| الصعايدة : "كلنا واحد" أفضل مبادرة في مصر

رصدت جبهة شباب الصحفيين آراء المواطنين من مختلف محافظات الصعيد في مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية وغير الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية في يوم 15 من شهر فبراير الماضي والمستمرة حتى 10 مايو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد:" نشكر السيد محمود توفيق وزير الداخلية على مد المبادرة الوطنية لمدة شهر آخر ابتداء من نهاية شهر رمضان الكريم وذلك انطلاقا من دور وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط وتجولنا في عدة محافظات في صعيد مصر من خلال أعضاء الجبهة لنتعرف على آراء المواطنين في "كلنا واحد".

ومن خلال التقرير التالي نرصد آراء المواطنين حيث وجه محمد الرفاعي من أسوان كل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية التي تؤكد دوما إنها تشعر بنبض البسطاء لافتا إلى توافر كافة السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة تصل إلى 40%.

وأضاف نبيل يوسف من محافظة المنيا: كلنا واحد مبادرة هادفة وبناءة وأفضل مبادرة للسلع الغذائية وغير الغذائية في مصر ومازالت المتنفس الحقيقي لكل المصريين وعاشت وزارة الداخلية .



وأوضح عادل نصيح من محافظة أسيوط: كلنا واحد جمعت الأسرة المصرية وقرار مد المبادرة شهر أسعدنا كثيرا ورسم الفرحة في قلوبنا حيث توجد كل المنتجات ومن أفضل الأنواع وأرخص الاسعار.

ويري محمد عبد المنعم من بني سويف أن كلنا واحد للسلع الغذائية وغير الغذائية طوق النجاه للمواطن البسيط وتعتبر ضربة قوية وموجعة لمعدومي الضمير والمحتكرين الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وكل التحيه إلي رجال الداخلية وحقا الشرطة في خدمة الشعب .

وقال أحمد عبد الفضيل من محافظة سوهاج: وزارة الداخلية وفرت مظلة الحماية المجتمعية للمواطنين وكلنا واحد حققت المعادلة الصعبة.. منتجات ممتازة وسعر على قد الايد مقارنة بالأسعار في الأماكن الأخري .