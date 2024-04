مش حتندم إنك اشترتها .. برخص التراب تسريبات عن سماعات Nothing Ear

هل تبحثين عن سماعات أذن بمواصفات وامكانيات خاصة يمكنك الاختيار بين سماعات Nothing Ear و Nothing Ear (a) القادمة من شركة Nothing.

وفقا لموقع “ 9to5google ” تم تسريب كل التفاصيل المتعلقة بسماعات الأذن اللاسلكية القادمة من Nothing وتأتي الصور المسربة لسماعات Nothing Ear باللونين الأبيض والأسود، مع حافظات شحن شفافة.

أكدت التسريبات أن سماعات الأذن ستكلف 150 يورو أي ما يقرب من 163 دولارًا أمريكيًا وستوفر سبع ساعات ونصف من التشغيل مع تعطيل وظيفة ANC، و 33 ساعة من التشغيل مع حافظة الشحن.

أما بالنسبة لسماعات Nothing Ear (a)، فمن المتوقع أن تباع بسعر 100 يورو أي 109 دولارات أمريكية ويأتي مع 8 ساعات من التشغيل مع تعطيل وظيفة ANC و 38 ساعة من التشغيل عبر حافظة الشحن.

تأتي سماعات Nothing Ear (a) بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والأصفر ومع تقديم هذا اللون الأصفر النابض بالحياة، ويبدو أن سماعات الأذن و قد تستلهم بعضًا من العلامة التجارية الفرعية CMF الخاصة بشركة Nothing.