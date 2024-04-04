بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث هاتف Honor منافس شرس لسامسونج وبرخص التراب

كشفت شركة Honor في شهر ديسمبر عن هاتف Honor X7b (4G) للسوق العالمية. والآن قامت الشركة بالكشف عن الإصدار المزود بشبكة الجيل الخامس 5G من هذا الجهاز بشكل هادئ من خلال إدراجه على موقعها العالمي.

في حين أن إصدار 4G يعمل بمعالج Snapdragon 680 ، فإن هاتف Honor X7b 5G يأتي مزودًا بمعالج Dimensity 6020. إليك نظرة على مواصفات هاتف X7b 5G.

مواصفات Honor X7b 5G

• شاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة FHD + تبلغ 2412 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

• نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MagicOS 7.2.

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور الشخصية.

• نظام الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الأساسية مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لكل من التصوير الماكرو والعمق.

• معالج Dimensity 6020.

• ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت.

• سعة تخزين 256 جيجابايت.

• بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات.

• منفذ بطاقة microSD، ماسح ضوئي للبصمة على الجانب، منفذ USB-C، مقبس صوت 3.5 مم، مكبرات صوت ستيريو، Wi-Fi 802.11ac، و Bluetooth 5.1.

• يبلغ قياس الهاتف 166.7 × 76.5 × 8.24 مم ويبلغ وزنه 199 جرام.

سعر Honor X7b 5G

لم تؤكد Honor بعد سعر وتوفر هاتف Honor X7b 5G. ما تم تأكيده هو أنه سيكون متاحًا بثلاثة ألوان: Midnight Black (أسود منتصف الليل) و Crystal Silver (فضي كريستالي) و Emerald Green (الأخضر الزمردي).

يشبه هاتف Honor X7b 5G هاتف Honor 90 Smart الذي تم إصداره رسميًا مؤخرًا بسعر 249 يورو في فرنسا. بالمقارنة ، يحتوي هاتف 90 Smart على بطارية أصغر بقوة 5330 مللي أمبير ، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، و 128 جيجابايت من سعة التخزين ، ويأتي باللونين الأسود والأخضر.