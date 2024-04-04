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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحلى عيدية لأولادك.. تابلت جديد على أد الجيب 

أحلى عيدية عيد لأولادك..تابلت
أحلى عيدية عيد لأولادك..تابلت جديد على أد الجيب 

تواصل شركة تيكلاست توسيع تشكيلة منتجاتها. في الواقع ، قامت تيكلاست بإطلاق التابلت P30T المميز بسعره المعقول في الصين مؤخرًا. 

في الوقت الحالي ، تشكل أجهزة التابلت سوقًا رئيسيًا للشركة وهم ليسوا قلقين من ترسيخ مكانتهم فيه. يلبي المنتج الجديد من تيكلاست المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة الأصغر - سيتم إطلاق التابلت المصغر M50 Mini القادم الذي يبلغ حجمه 8.7 بوصة قريبًا. 

 

تابلت Teclast M50 Mini يوفر قوة المعالج ثماني النواة بحجم صغير

 

تعلن تيكلاست عن جهاز M50 Mini القادم ، وهو تابلت صغير مقاس 8 بوصة مع شاشة IPS بحجم 8.7 بوصة. يزن هذا الجهاز ذو الهيكل المعدني المضغوط 345 جرامًا فقط (عرض 125 مم) ويعمل بمعالج UNISOC T606 ثماني النواة.

 كما أنه يتميز ببطارية 5000 مللي أمبير (شحن Type-C) ، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين (قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت) ، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل.

يدعم M50 Mini شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق ، و Bluetooth 5.0 ، وشبكات 4G ثنائية الوضع (TDD / FDD) مع VoLTE ووضع الاستعداد بشريحتين SIM. لم يتم الإعلان عن السعر بعد. فيما يلي جميع الميزات:

• الشاشة: شاشة IPS بحجم 8.7 بوصة

• الأبعاد: عرض 125 مم

• الوزن: 345 جرام

• المعالج: UNISOC T606 ثماني النواة (12 نانومتر)

• نوى المعالج: نواة A75 × 2 + نواة A55 × 6

• البطارية: 5000mAh

• الشحن: Type-C

• الشبكة: 4G ثنائية الوضع (TDD / FDD)

• بطاقة SIM: بطاقة SIM مزدوجة مع وضع استعداد مزدوج

• دعم Voice over LTE (VoLTE)

• الذاكرة: 6 جيجابايت رام

• التخزين: 128 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت)

• الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• الاتصال: Wi-Fi ثنائي النطاق ، Bluetooth 5.0

للأسف ، لا يزال تاريخ الإصدار والسعر المحددان للتابلت غير مؤكدين حتى وقت كتابة هذا المقال. ومع ذلك ، سنطلعكم على أي تفاصيل جديدة حول تابلت Teclast M50 Mini حال ظهورها.

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