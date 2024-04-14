أخبار الفن| محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه.. ومفيدة شيحة تكشف سبب غيابها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، منها ما يتعلق بالفنان محمد منير، نرصد أبرزها فيما يلي:

رغم إصابة الفنان الكبير محمد منير في ذراعه، والتي أصيب بها قبل حفل "ليلة سعودية مصرية"، إلا أنه كان حريصاً على حضور حفل زفاف ابنة شقيقه الذي أقيم خلال إجازة عيد الفطر.

إنضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل مسرحية "فارس والمستور" بطولة الفنان القدير محمد صبحي والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، بالتهنئة بمناسبة الأعياد وعيد الفطر المبارك.



طرحت المطربة شذى،أمس، برومو أغنيتها الجديدة بعنوان " إخلع"، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، تمهيدًا لطرحها ١٧ إبريل الجاري.