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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه.. ومفيدة شيحة تكشف سبب غيابها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، منها ما يتعلق بالفنان محمد منير، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

إصابة بيده .. محمد منير يظهر في حفل زفاف ابنة شقيقه

رغم إصابة الفنان الكبير محمد منير في ذراعه، والتي أصيب بها قبل حفل "ليلة سعودية مصرية"، إلا أنه كان حريصاً على حضور حفل زفاف ابنة شقيقه الذي أقيم خلال إجازة عيد الفطر.


ميرنا وليد من كواليس مسرحيتها مع محمد صبحي فارس والمستور .. صور

إنضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل مسرحية "فارس والمستور" بطولة الفنان القدير محمد صبحي والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

 

مفيدة شيحة تكشف سبب غيابها عن برنامجها لمدة شهر ونصف


افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، بالتهنئة بمناسبة الأعياد وعيد الفطر المبارك.

 

إخلع.. شذى تسعد لطرح أحدث أغانيها


طرحت المطربة شذى،أمس، برومو أغنيتها الجديدة بعنوان " إخلع"،  عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، تمهيدًا لطرحها ١٧ إبريل الجاري.

محمد منير

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