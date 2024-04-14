عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا وليد من كواليس مسرحيتها مع محمد صبحي فارس والمستور .. صور

ميرنا وليد
ميرنا وليد

إنضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل مسرحية "فارس والمستور" بطولة الفنان القدير محمد صبحي والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.


وبدأت ميرنا وليد فعليا بروفات المسرحية على خشبة مسرح مدينة سنبل منذ شهر رمضان الماضي وتعتبر مسرحية فارس والمستور هو العمل الأول الذي يجمع بين ميرنا وليد ومحمد صبحي.
ومن جانبها أعربت النجمة ميرنا وليد عن سعادتها بمشاركة الفنان القدير محمد صبحي لأول مرة على خشبة المسرح.


وقالت: كنت أتشوق لمشاركة فنان قدير مثل الأستاذ "صبحي" في عمل يجمع بيننا.
وعن دورها في مسرحية فارس والمستور قالت ميرنا وليد: لا أستطيع الحديث عن دوري في العمل ولكن الشخصية جديدة وأنا متأكدة أن الأستاذ محمد صبحي سأظهر معه بشكل مختلف.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر والتي تعرض حاليا في أسبوعها الأخير على خشبة مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تفاصيل مسرحية فارس والمستور

مسرحية "فارس والمستور" تأليف وإخراج الفنان القدير محمد صبحي وبطولة محمد صبحي، ميرنا وليد وكوكبة من الفنانين.

ميرنا وليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

موضوعات متعلقة

بيتر ميمي وحسين عسر ضيوف جمعية نقاد السينما المصريين

مفيدة شيحة تكشف سبب غيابها عن برنامجها لمدة شهر ونصف

إخلع.. شذى تسعد لطرح أحدث أغانيها

بعد 30 عاما.. All We Imagine as Light يمثل السينما الهندية في كان

أسما لمنور: شرط واحد لتقديم أغنية مصرية جديدة

موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر

لا تخافي| ‎رد غير متوقع من ميساء مغربي على متابعة تمنّت موتها

أنشطة ثقافية للأطفال بالمركز القومي للسينما .. السبت

ترشيحاتنا

مجلس الأمن القومي الإيراني يحذر اسرائيل برد أقوى عشرات المرات

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

مسئول أمريكي: لحظات متوترة في غرفة عمليات البيت الأبيض بسبب هجوم إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

فيديو

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ